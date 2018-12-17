2018-12-17T04:36:40+03:00
Экономика

Россияне тратят на еду около 31% от своих расходов

Дешевле всего продукты питания в Люксембурге, а дороже - на Украине
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Граждане России тратят 31,2% от своего бюджета на покупку продуктов питания. Такие данные приводит агентство РИА Рейтинг после анализа статистических данных из 40 стран мира, а также на основе исследований Международного валютного фонда.

Самые низкие цены на еду в Люксембурге. Его жители тратят на покупку продуктов всего 8,7% от суммы своих расходов. На втором месте в этом рейтинге Великобритания с 10% расходов, а на третьем Нидерланды с 10,6%. В десятку стран, где жители тратят менее 12% всех расходов на питаниевошли также Ирландия, Финляндия, Австрия, Норвегия и Швейцария.

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