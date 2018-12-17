Россияне тратят на еду около 31% от своих расходов

17 Дек. 04:36 2018-12-17T08:03:26+03:00

Изменить размер текста: A A

Граждане России тратят 31,2% от своего бюджета на покупку продуктов питания. Такие данные приводит агентство РИА Рейтинг после анализа статистических данных из 40 стран мира, а также на основе исследований Международного валютного фонда.

Самые низкие траты на еду в Люксембурге. Его жители тратят на покупку продуктов всего 8,7% от суммы своих расходов. На втором месте в этом рейтинге Великобритания с 10% расходов, а на третьем Нидерланды с 10,6%. В десятку стран, где жители тратят менее 12% всех расходов на питаниевошли также Ирландия, Финляндия, Австрия, Норвегия и Швейцария.

Больше всего на еду тратят жители стран бывшего СССР, а также Восточной Европы. У России 31-е место. Она расположилась в списке между Черногорией и Литвой. В 2016 году россияне тратили на продукты на 1,1% больше.

Самые высокие расходы на питание, согласно исследованию РИА Новости, на Украине. Жители республики тратят на еду 50,9% от своих расходов. Немного меньше этот показатель в Казахстане и в Молдавии - там более 40% трат составляют расходы на продовольственные товары.