2018-12-17T09:23:45+03:00
Общество

В России могут ввести алименты для неработающего родителя, оставшегося с детьми после развода

Сумма платежа должна быть не менее 1 МРОТ, а выплачиваться она будет до достижения ребенком 18 лет
Ася РОМАНЧУК
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Экс-родитель, оставшийся с детьми после развода, может претендовать на алименты для себяЭкс-родитель, оставшийся с детьми после развода, может претендовать на алименты для себяФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В России может появиться новый вид алиментов. Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила обязать супруга, который оставил детей, выплачивать деньги не только на их содержание, но и содержание второго бывшей второй половинки.

Соответствующее письмо общественница уже направила в Минтруд. Пока инициативу не утвердили, ей предстоит долгая процедура согласований, но у предложения есть все шансы стать законодательным актом.

Свою инициативу многодетная мама объясняет тем, что после развода социальное положение семьи, где остались дети, сильно ухудшается. Если детей несколько, то супруг/супруга часто не могут выйти на работу, потом, что нужно организовать сопровождение детей в школу, дошкольные учреждения, постоянные больничные тоже не приветствуются работодателем.

Сумма алиментов должна быть не менее 1 МРОТ и выплачиваться до того момента, пока младший из детей не достигнет 18 лет.

Общественница убеждена, что мера позволит защитить интересы детей, оставшихся с неработающим родителем, и сделать снижение уровня жизни неполной семьи менее заметным.

Отменить платежи на содержание экс-супруга можно будет решением суда, если получатель алиментов трудоустроился, то выплаты прекращаются. Второй путь – экс-супруг должен в письменном виде уведомить алиментщика, что вышел на работу, сообщает RT.

Юристы уверены, что норма не будет работать. Многие люди получают зарплату не на много превышающую МРОТ, получается, что у алиментщика будут забирать почти все до копейки, чтобы покрыть суммы на содержание детей и экс-супруга. К тому же это приведет к спекуляциям, тот, кто остался с детьми будет максимально долго не выходить на работу, либо трудится не официально, а второй супруг будет стараться решить вопрос с получением зарплаты в конверте.

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