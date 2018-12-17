2018-12-17T10:43:36+03:00
Происшествия

При обрушении кровли на заводе в Подмосковье пострадали три человека

ЧП случилось в городе Дзержинский
Дарья ИВАШКИНА
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При обрушении кровли на заводе в Подмосковье пострадали три человекаПри обрушении кровли на заводе в Подмосковье пострадали три человекаФото: Иван ВИСЛОВ
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В понедельник, 17 декабря, появилась информация о частичном обрушении здания в подмосковном городе Дзержинский.

Как уточнили в региональном главке МЧС России, обрушилась кровля производственного здания, в результате чего, по предварительным данным, пострадали три человека. Кроме того, в спасательном ведомстве не исключили, что под завалами могут находиться еще четыре человека. «Пострадали три человека, еще четверо могут находиться под завалами», - сказал источник РИА Новости.

Между тем, как заявил Радио «Комсомольская правда» дежурный пресс-службы ГУ МЧС по Московской области, точное число пострадавших пока неизвестно. «Площадь обрушения - 170 квадратных метров, число пострадавших пока уточняется», - подчеркнул собеседник «КП».

В настоящее время на месте происшествия работают экстренные службы.

Кстати, стоит отметить, что это уже не первый подобный случай в Подмосковье. К примеру, как сообщал сайт kp.ru, в апреле этого года в городе Ногинск обрушилась стена здания 19 века. Тогда из жилой постройки было эвакуировано в общей сложности 32 человека, в том числе двое детей.

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