2018-12-17T11:09:21+03:00
Экономика

Владелец "СТС Медиа" принял решение продать свой телехолдинг

Иван Таврин продаст "СТС Медиа" ВТБ и "Национальной медиа группе"
Александр ДЖУМАЕВ
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Иван Таврин (справа) во время заключения договора о партнерстве между Российским футбольным союзом и компанией "МегаФон"Иван Таврин (справа) во время заключения договора о партнерстве между Российским футбольным союзом и компанией "МегаФон"Фото: материалы пресс-служб
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Владелец крупного телевизионного холдинга "СТС Медиа" Иван Таврин принял решение продать его. Покупателями станут "Национальная медиа группа" (НМГ) и ВТБ.

Как сообщает издание "Ведомости", Таврину в настоящий момент принадлежит 75% акций компании. Оставшиеся 25% акций находятся в собственности кипрской компании Telcrest, в число акционеров которого входят НМГ и ВТБ. Таким образом, эти компании получат полный контроль над "СТС Медиа", сообщает издание.

Сам Таврин заявил что переговоры по данной сделке находятся в завершающей стадии. В НМГ, в свою очередь отметили, что сделка, скорее всего, будет оформлена до конца года. Распределение долей партнеров внутри консорциума в настоящий момент участниками сделки не комментируется

В состав холдинга "СТС Медиа" входят пять телеканалов: СТС, "Домашний", "Че", СТС Love и СТС Kids. Иван Таврин, с 2012 по 2016 год возглавлявший "МегаФон", и его тогдашний партнер Алишер Усманов приобрели "СТС Медиа" в 2015 году. Тогда шведская фирма MTG находилась в поиске российского покупателя акций, поскольку Россия ограничила долю в СМИ для иностранцев. Благодаря приобретению "СТС Медиа" доля НМГ на российском рынке телевидения увеличится: в собственности холдинга уже находятся такие каналы, как РЕН ТВ и "Пятый".

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