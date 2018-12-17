Владелец "СТС Медиа" принял решение продать свой телехолдинг
Владелец крупного телевизионного холдинга "СТС Медиа" Иван Таврин принял решение продать его. Покупателями станут "Национальная медиа группа" (НМГ) и ВТБ.
Как сообщает издание "Ведомости", Таврину в настоящий момент принадлежит 75% акций компании. Оставшиеся 25% акций находятся в собственности кипрской компании Telcrest, в число акционеров которого входят НМГ и ВТБ. Таким образом, эти компании получат полный контроль над "СТС Медиа", сообщает издание.
Сам Таврин заявил что переговоры по данной сделке находятся в завершающей стадии. В НМГ, в свою очередь отметили, что сделка, скорее всего, будет оформлена до конца года. Распределение долей партнеров внутри консорциума в настоящий момент участниками сделки не комментируется
В состав холдинга "СТС Медиа" входят пять телеканалов: СТС, "Домашний", "Че", СТС Love и СТС Kids. Иван Таврин, с 2012 по 2016 год возглавлявший "МегаФон", и его тогдашний партнер Алишер Усманов приобрели "СТС Медиа" в 2015 году. Тогда шведская фирма MTG находилась в поиске российского покупателя акций, поскольку Россия ограничила долю в СМИ для иностранцев. Благодаря приобретению "СТС Медиа" доля НМГ на российском рынке телевидения увеличится: в собственности холдинга уже находятся такие каналы, как РЕН ТВ и "Пятый".