2018-12-17T11:32:01+03:00
Общество

Директор Ассоциации экспертов рынка ритейла рассказал о расходах россиян

В ходе интервью Радио «КП» Андрей Карпов прокомментировал структуру расходов наших соотечественников, а также об особенностях формирования этих трат
Ксения СПИРИДОНОВААлександр ДЖУМАЕВ
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Исполнительный директор Ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказал об особенностях формирования статей расходов россиянИсполнительный директор Ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказал об особенностях формирования статей расходов россиянФото: Евгения ГУСЕВА
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Исполнительный директор Ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказал об особенностях формирования статей расходов россиян.

На вопрос радиоведущей Ксении Спиридоновой о причинах того, что россияне тратят почти треть своего дохода на продукты питания, Карпов заявил, что увеличение доли расходов на еду действительно связано со снижением доходов населения. Он отметил, что среднестатистический россиянин тратит на еду не менее половины своего месячного дохода.

«В силу того, что покупательская способность рубля упала, доходы у людей за последние 4 года изменились не сильно, несмотря на разные декларативные заявления и оценочные какие-то факторы, изменения происходят за счет того же повышения минимального размера оплаты труда, за которым следит соответствующая контролирующая служба, в том числе ФНС», - заявил Карпов. Он отметил, что для каждого региона устанавливается своя «рекомендуемая сумма», ниже которой доходы упасть не могут, однако реальные доходы практически не меняются. При этом, по словам Карпова, продукты «за последние четыре года в цене поднялись где-то примерно в два раза».

Также эксперт заметил, что часть потребителей предпочитает приобретать меньшее количество более качественной еды. «Может быть, это от того тренда, который был до кризисных явлений, когда люди стали брать больше продукции с коротким сроком хранения. Потребитель, например, в столичных городах, не был готов отказаться от этой привычки, поэтому он брал меньше, но покачественнее», - заметил Карпов.

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