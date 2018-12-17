Лавров рассказал о роли России в Совете Европы

17 Дек. 11:44 2018-12-17T13:22:50+03:00

Министр иностранных дел РФ в понедельник в прямом эфире отвечает на вопросы корреспондентов и читателей «Комсомольской правды» [видео]

Изменить размер текста: A A

Глава МИД России Сергей Лавров, отвечая в понедельник, 17 декабря, на вопросы корреспондентов и читателей «Комсомольской правды», рассказал о роли нашей страны в Совете Европы (СЕ).

Сергей Лавров: Воевать с Украиной мы не будем! 00:00 00:00

- В Совете Европы мы лишены права голоса только в Парламентской Ассамблее. В кабинете министров нас никто прав не лишал. Мы сейчас пытаемся доказать СЕ, что все страны-члены имеют равные права. Мы многократно объясняли коллегам, что половинчатых решений быть не может, - сказал министр во время трансляции на сайте kp.ru и в эфире Радио «Комсомольская правда».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в понедельник глава российского дипведомства встретился с корреспондентами «Комсомольской правды». Вместе с нашими журналистами он обсуждает актуальные темы внешней политики России и отвечает на вопросы читателей.

СЛЕДИТЕ ЗА ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЕЙ ИНТЕРВЬЮ СЕРГЕЯ ЛАВРОВА НА САЙТЕ KP.RU