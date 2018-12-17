Лавров рассказал о роли России в Совете Европы
Глава МИД России Сергей Лавров, отвечая в понедельник, 17 декабря, на вопросы корреспондентов и читателей «Комсомольской правды», рассказал о роли нашей страны в Совете Европы (СЕ).
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- В Совете Европы мы лишены права голоса только в Парламентской Ассамблее. В кабинете министров нас никто прав не лишал. Мы сейчас пытаемся доказать СЕ, что все страны-члены имеют равные права. Мы многократно объясняли коллегам, что половинчатых решений быть не может, - сказал министр во время трансляции на сайте kp.ru и в эфире Радио «Комсомольская правда».
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в понедельник глава российского дипведомства встретился с корреспондентами «Комсомольской правды». Вместе с нашими журналистами он обсуждает актуальные темы внешней политики России и отвечает на вопросы читателей.
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Сергей Лавров отвечает на вопросы "Комсомолки".