Интервью Сергея Лаврова "Комсомолькой правде": прямая онлайн-трансляция

В 11:00 в понедельник, 17 декабря 2018 года, начнётся прямая трансляция интервью «Комсомолки» с лицом российской дипломатии, проводником нашей внешей политики в мире — Сергеем Лавровым.

Сергей Лавров отвечает на вопросы "Комсомолки".

Министр иностранных дел в течение полутора часов будет отвечать на вопросы корреспондентов и читателей «КП»: о деле арестованной в США Марии Бутиной, облегечении предоставления российского гражданства выходцам с Донбасса и Украины, а также о том, как сегодня Россия за рубежом проявляет свою «мягкую силу».

Смотрите видеотрансляцию интервью и читайте текстовую трансляцию на сайте kp.ru, а также слушайте беседу Лаврова с журналистами в прямом эфире на Радио «Комсомольская правда».