2018-12-15T03:15:09+03:00
В мире

Интервью Сергея Лаврова "Комсомолькой правде": прямая онлайн-трансляция

О деле Бутиной и гражданстве РФ для жителей Донбасса - министр иностранных дел РФ ответил на вопросы "КП". Прямая онлайн-трансляция интервью Сергея Лаврова 17 декабря 2018 года [видеотрансляция]
Эдвард ЧЕСНОКОВ@edvardchesnokov
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Министр иностранных дел в течение полутора часов будет отвечать на вопрос корреспондентов и читателей «КП»Министр иностранных дел в течение полутора часов будет отвечать на вопрос корреспондентов и читателей «КП»Фото: REUTERS
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В 11:00 в понедельник, 17 декабря 2018 года, начнётся прямая трансляция интервью «Комсомолки» с лицом российской дипломатии, проводником нашей внешей политики в мире — Сергеем Лавровым.

Сергей Лавров отвечает на вопросы "Комсомолки".

Министр иностранных дел в течение полутора часов будет отвечать на вопросы корреспондентов и читателей «КП»: о деле арестованной в США Марии Бутиной, облегечении предоставления российского гражданства выходцам с Донбасса и Украины, а также о том, как сегодня Россия за рубежом проявляет свою «мягкую силу».

Смотрите видеотрансляцию интервью и читайте текстовую трансляцию на сайте kp.ru, а также слушайте беседу Лаврова с журналистами в прямом эфире на Радио «Комсомольская правда».

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