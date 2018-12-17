2018-12-17T14:32:00+03:00
Общество

Испанские активисты разделись на площади в Барселоне во время акции против убийства животных

Десятки испанцев нанесли на себя искусственную кровь и несколько часов неподвижно лежали на асфальте
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Испанские активисты разделись на площади в Барселоне во время акции против убийства животныхИспанские активисты разделись на площади в Барселоне во время акции против убийства животныхФото: REUTERS
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Десятки испанцев разделись на одной из площади в Барселоне в знак протеста против использования меха и кожи животных в продукции модных брендов.

Флешмоб прошел в минувшее воскресенье, 16 декабря, на площади Каталунья. В течение нескольких часов испанцы неподвижно лежали на асфальте, изображая трупы животных. Предварительно активисты нанесли на свои тела искусственную кровь. Одна из протестующих девушек держала в руках плакат с надписью "Сколько жизней потребуется на одно пальто"?

Акцию протеста организовала международная некоммерческая организация Anima Naturalis, которая защищает права животных в Испании и Латинской Америке.

По данным организации PETA, более 85% продаваемого по всему миру меха проступает с фермерских хозяйств. Там животных держат в клетках, прежде чем убить и снять с них шкуру, сообщает издание The Independent.

Нет ничего модного в том, чтобы использовать шкуры измученных животных для одежды и аксессуаров, - заявляют зоозащитники.

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