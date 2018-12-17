Испанские активисты разделись на площади в Барселоне во время акции против убийства животных
Десятки испанцев разделись на одной из площади в Барселоне в знак протеста против использования меха и кожи животных в продукции модных брендов.
Флешмоб прошел в минувшее воскресенье, 16 декабря, на площади Каталунья. В течение нескольких часов испанцы неподвижно лежали на асфальте, изображая трупы животных. Предварительно активисты нанесли на свои тела искусственную кровь. Одна из протестующих девушек держала в руках плакат с надписью "Сколько жизней потребуется на одно пальто"?
Акцию протеста организовала международная некоммерческая организация Anima Naturalis, которая защищает права животных в Испании и Латинской Америке.
По данным организации PETA, более 85% продаваемого по всему миру меха проступает с фермерских хозяйств. Там животных держат в клетках, прежде чем убить и снять с них шкуру, сообщает издание The Independent.
Нет ничего модного в том, чтобы использовать шкуры измученных животных для одежды и аксессуаров, - заявляют зоозащитники.