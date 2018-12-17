Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов: «У нас непростой регион для ведения бизнеса, но успешных предпринимателей становится все больше»

17 Дек. 14:45 2018-12-17T14:46:23+03:00

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В Ямало-Ненецком автономном округе прошла выставка «Малый и средний бизнес Ямала», собравшая в этом году рекордное число участников. Более 140 бизнесменов и представителей различных организаций продемонстрировали результаты своей деятельности и рассказали о своих предприятиях. В ходе рабочего визита в Новый Уренгой выставку посетил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов. Глава региона пообщался с предпринимателями, отметив, что число успешных примеров ведения бизнеса в регионе растет с каждым годом.

- Программы поддержки малого и среднего предпринимательства на Ямале развиваются уже не первый год. И это абсолютно оправдано – у нас непростой регион для ведения бизнеса, по понятным причинам, это и климат, удалённость от «большой земли» и небольшая численность населения, поэтому нашим предпринимателям действительно бывает непросто, - отметил Дмитрий Артюхов. - Но успешных бизнесменов с каждым годом становится всё больше. В этом плане тенденцию диктуют сами ямальцы. Наращивают популярность сферы образования, услуг, производства фирменных продуктов питания – то, что находится в шаговой доступности от людей.

На выставке, одним из организаторов которой выступил департамент экономики ЯНАО, были представлены все направления предпринимательства в регионе — от добычи нефти и природного газа до туристического бизнеса и бытовых услуг. Участники выставки делились опытом, участвовали в круглых столах и обучающих мастер-классах.