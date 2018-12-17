Кремль попросил журналистов не брать большие плакаты на пресс-конференцию Путина

17 Дек. 15:03 2018-12-17T15:03:54+03:00

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Организаторы большой ежегодной пресс-конференции президента России Владимира Путина обратились к журналистам с рекомендациями по посещению мероприятия. Представителей СМИ попросили не брать большие плакаты, радиомикрофоны и другую радиотехнику.

«Просьба во время пресс-конференции не использовать плакаты размером более формата А3 (297 мм х 420 мм), так как это мешает работе фотографов и операторов», - приводит ТАСС информацию из письма, которое направил журналистам Департамент аккредитации и брифингов Управления пресс-службы и информации президента России. Также в нем указано об отказе от использования в зале радиотехники, поскольку она может создать помехи другому оборудованию.

Напомним, что с помощью плакатов обычно журналисты пытаются привлечь внимание Владимира Путина. На баннерах размещают название своего региона, главный вопрос или просто красочное изображение.

Большая пресс-конференция Владимира Путина пройдет 20 декабря 2018 года в Центре международной торговли. В этом году на мероприятие аккредитовали рекордное количество журналистов - 1702 человека.