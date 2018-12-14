На пресс-конференцию Путина аккредитовали рекордное количество журналистов

14 Дек. 22:57 2018-12-14T22:57:01+03:00

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На большую пресс-конференцию Владимира Путина получили аккредитацию рекордное количество представителей СМИ — 1702 человека. Список опубликован на официальном сайте Кремля.

Отметим, что в 2017 году участие в мероприятии приняли 1640 человек. В прошлых пресс-конференциях число журналистов не поднималось выше 1250.

Напомним, что встреча президента России Владимира Путина с представителями прессы пройдет 20 декабря. Она станет 14-ой по счету.

В 2017 году глава государства разговаривал с журналистами 3 часа 50 минут. Он успел ответить на 54 вопроса от российских и зарубежных представителей СМИ.

Отметим, что формат пресс-конференции Владимир Путин использует ежегодно с 2001 года. Первая такая встреча с прессой была самой короткой — 1 час 35 минут. Рекордным по времени стало общение с журналистами в 2008 году — 4 часа 40 минут. Тогда президент ответил на 106 вопросов.