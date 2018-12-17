2018-12-17T19:07:24+03:00
Спорт

Стал известен прогноз на матч «Нефтехимик»-«Трактор»

Букмекеры предсказывают победу хоккейного клуба из Нижнекамска
Алена Басавина
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Опубликован прогноз на игру Нефтехимик-ТракторОпубликован прогноз на игру Нефтехимик-ТракторФото: GLOBAL LOOK PRESS
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«Нефтехимик» может одержать победу над «Трактором». Матч регулярного чемпионата КХЛ начнется в 19:00 по московскому времени.

Прогноз на игру опубликовало издание «СпортЭкспресс» со ссылкой на директора букмекерской компании «Фонбет» Алину Якиревич.

Указано, что победу с большей вероятностью одержит клуб из Нижнекамска. На него рекомендуют ставить с коэффициентом 1,95, а на победу «Трактора» - с коэффициентом 3.40. На ничью рекомендуют ставить с коэффициентом 3.90.

Большинство клиентов «Фонбет» (58%) сделали свой выбор в пользу «Нефтехимика». Только 20% выбрали «Трактор», а 22% отдали голос за ничью.

Известно, что самая крупная ставка составила 90 тысяч рублей за ничью с коэффициентом 3.90. В среднем люди отдали около 450 рублей.

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