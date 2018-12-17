2018-12-17T19:48:56+03:00
В мире

Турчанка лишилась скальпа из-за попадания волос в веретено трактора

Медики смогли вернуть девушке кожу головы, которую нашли и заморозили ее братья
Алена Басавина
Поделиться:
Комментарии: comments7
Турчанка лишилась скальпа Фото: The SunТурчанка лишилась скальпа Фото: The Sun
Изменить размер текста:

Турчанка по имени Бинназ Серцелик жестоко лишилась скальпа во время сбора урожая в провинции Усак. С окровавленной головой девушке удалось добраться до дома, откуда ее доставили медикам.

Как сообщает издание The Sun, шокирующий случай произошел с 22-летней дочерью турецкого фермера. Девушка приехала в гости из Великобритании, чтобы помочь в уборке сахарной свеклы.

Роскошные локоны турчанки попали в веретено трактора

Роскошные локоны турчанки попали в веретено трактора

Турчанка ехала на тракторе, когда в машину случайно попал камень. Выбить инородный предмет Бинназ попыталась камнем. В этот момент длинные волосы девушки попали в веретено, которое неожиданно прокрутилось и сорвало часть кожи.

Мгновенно голову фермерской дочери залило кровью. Однако она смогла нащупать пульт дистанционного управления комбайном и выключить машину.

«Когда я увидел себя в зеркале трактора, мне стало очень страшно, но я поехала домой», - рассказал пострадавшая. Несмотря на ужасные травмы, ей удалось доехать до родительского дома и позвать на помощь.

Скальп удалось найти и заморозить Фото: The Sun

Скальп удалось найти и заморозить Фото: The Sun

Отец турчанки отвез ее в местную больницу. По его словам, в ужас от увиденного пришли даже медики. Девушку без скальпа самолетом доставили в научно-учебную больницу Анталии.

В это время на полях сахарной свеклы братья Бинназ разыскали содранный скальп и положили его в холодильник. Через несколько дней кожу с волосами привезли в больницу Анталии, где хирург пришил ее обратно.Операция длилась в течение семи часов.

На данный момент Бинназ находится на пути к полному выздоровлению, ее волосы начинают отрастать.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Прокуратура Франции предъявила обвинения родственнику страсбургского стрелка
Картина "Собибор" не вошла в шорт-лист кинопремии "Оскар"
Генассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию Киева по Крыму
Запашный предложил Гуцериеву сотрудничество
Небензя призвал отменить решение о формировании армии в Косово
МВД предложило изменить правила техосмотра
Мэй назначила дату голосования парламента по сделке с ЕС по Brexit
Генассамблея ООН приняла резолюцию РФ против героизации нацизма
Полиция отпустила задержанных в общежитии московского вуза студентов
Трюдо назвал Путина "проблемным", а Трампа "непредсказуемым"
Михаил Гуцериев подаст в суд на Эдгарда Запашного за клевету
В Великобритании инициировали голосование по вотуму недоверия Мэй
В Пентагоне пообещали ответить на предложение России обсудить ДРСМД
Осужденного браконьера обязали ежемесячно пересматривать «Бэмби»
Голикова рассказала о планах по снижению смертности
Орешкин: отсутствие российской делегации ударило бы по репутации форума в Давосе
Полиция Франции задержала подозреваемых по делу о страсбургской стрельбе
Кузнецова призвала создать комиссию по оценке детского благополучия
Минкульт выступил в поддержку российских цирков
Бельгийскую модель задержали за оголенные фото в Ватикане
Тимошенко обвинила Порошенко в организации «эпохальной авантюры»
Михаэль Шумахер идет на поправку
Стали известны причины обысков в общежитии Геологоразведочного университета
Стал известен прогноз на матч «Нефтехимик»-«Трактор»
Путин прокомментировал инициативу о «новогодней амнистии»