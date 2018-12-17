Турчанка лишилась скальпа из-за попадания волос в веретено трактора

17 Дек. 19:48 2018-12-17T19:48:56+03:00

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Турчанка по имени Бинназ Серцелик жестоко лишилась скальпа во время сбора урожая в провинции Усак. С окровавленной головой девушке удалось добраться до дома, откуда ее доставили медикам.

Как сообщает издание The Sun, шокирующий случай произошел с 22-летней дочерью турецкого фермера. Девушка приехала в гости из Великобритании, чтобы помочь в уборке сахарной свеклы.

Роскошные локоны турчанки попали в веретено трактора

Турчанка ехала на тракторе, когда в машину случайно попал камень. Выбить инородный предмет Бинназ попыталась камнем. В этот момент длинные волосы девушки попали в веретено, которое неожиданно прокрутилось и сорвало часть кожи.

Мгновенно голову фермерской дочери залило кровью. Однако она смогла нащупать пульт дистанционного управления комбайном и выключить машину.

«Когда я увидел себя в зеркале трактора, мне стало очень страшно, но я поехала домой», - рассказал пострадавшая. Несмотря на ужасные травмы, ей удалось доехать до родительского дома и позвать на помощь.

Скальп удалось найти и заморозить Фото: The Sun

Отец турчанки отвез ее в местную больницу. По его словам, в ужас от увиденного пришли даже медики. Девушку без скальпа самолетом доставили в научно-учебную больницу Анталии.

В это время на полях сахарной свеклы братья Бинназ разыскали содранный скальп и положили его в холодильник. Через несколько дней кожу с волосами привезли в больницу Анталии, где хирург пришил ее обратно.Операция длилась в течение семи часов.

На данный момент Бинназ находится на пути к полному выздоровлению, ее волосы начинают отрастать.