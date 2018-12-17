2018-12-17T20:38:07+03:00
Спорт

Михаэль Шумахер идет на поправку

Состояние знаменитого гонщика «Формулы-1» значительно улучшилось
Алена Басавина
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Шумахеру стало лучшеШумахеру стало лучшеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Бывший пилот «Формулы-1» Михаэль Шумахер пошел на поправку. Состояние здоровья гонщика значительно улучшилось после серьезной черепно-мозговой травмы, которую он получил в 2013 году.

Как сообщает издание Daily Mail, Шумахер больше не прикован к постели и не нуждается в искусственной вентиляции легких. Восстановление немецкий автогонщик проходит в своем доме в Швейцарии. Несмотря на значительный прогресс, медицинская помощь ему по-прежнему необходима. Она обходится семье спортсмена в 50 тысяч фунтов стерлингов в неделю.

Напомним, что семикратный чемпион мира в гонках «Формула-1» получил тяжелую травму головы 29 декабря 2013 года. Инцидент произошел на горнолыжном курорте Мерибель во французских Альпах.

После двух нейрохирургических операций он был введен в искусственную кому. Состояние спортсмена оценивалось как критическое. Однако позже ему стало лучше. Семья перевезла Шумахера домой для дальнейшей реабилитации.

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