Бельгийскую модель задержали за оголенные фото в Ватикане

17 Дек. 21:17 2018-12-17T21:20:03+03:00

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Бельгийскую модель Марису Папен снова задержали за позирование в обнаженном виде возле святых мест. На этот раз девушка решила сделать эпатажное фото на фоне собора Святого Петра.

Как сообщает издание The Sun, итальянская полиция поймала модель и ее фотографа Джесси Уокера 16 декабря. Голая девушка несла большой деревянный крест по главной площади Ватикана.

Бельгийка сидит на Библии Фото: The Sun

Несмотря на быструю реакцию правоохранителей, сделать пикантные снимки Папен удалось. На них модель сначала изображена с крестом наперевес, а затем распятой. На третьем фото она восседает на Библии.

"Распятие" с Марису Папен Фото: The Sun

Напомним, что в октябре Папен взволновала общественность фотографией, на которой она позирует с задранной юбкой. Девушка демонстрировала гениталии в черной бурке в соборе Святой Софии в Стамбуле.

Модель сделала фото в Стамбуле Фото: The Sun

Бельгийка объясняет свою страсть к подобным выходкам неприязнью к религиозным заведениям.