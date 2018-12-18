Полиция отпустила задержанных в общежитии московского вуза студентов

18 Дек. 00:48 2018-12-18T00:48:41+03:00

Продолжается разбирательство по заявлению студента Таджикистана о нападении на него студентов из Ингушетии

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Все задержанные 17 декабря в общежитии студенты Российского государственного геологоразведочного университета имени Серго Орджоникидзе (МГРИ-РГГРУ) из Ингушетии отпущены домой. Об этом сообщили в пресс-службе постпредства республики в Москве.

Там отметили, что заместители постпреда Ингушетии Адам Бузуртанов и Адам Евлоев находились в ОВД "Обручевский" и ОВД "Зюзино", куда доставили около 40 молодых людей. Среди них были не только ингуши, но и представители других национальностей, в том числе из республик Северного Кавказа, передает Интерфакс.

"В ходе телефонного разговора вице-премьера республики - постоянного представителя Ингушетии в Москве Алихана Цечоева с проректором по воспитательной работе вуза Юрием Пановым стало известно, что студентов могли задержать в связи заявлением в полицию от студента из Таджикистана. Он заявил, что студенты-ингуши его якобы избили и выстрелили в него из травматического пистолета", - рассказали в постпредстве республики.

При этом он отметил, что в настоящее время выясняется, действительно ли ингушские студенты были причастны к этому происшествию. Об отчислении студентов речи не идет.

Напомним, что 17 декабря утром в здание общежития РГГРУ нагрянули силовики. В результате более 20 студентов были задержаны по подозрению в хранении травматического оружия и наркотиков. Учащихся увезли для разбирательств.