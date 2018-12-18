Россияне стали в два раза чаще есть фастфуд

18 Дек. 09:37 2018-12-18T09:37:15+03:00

В России стали больше есть есть фастфуд Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Рестораны быстрого питания в 2018 году пользуются особенно большим спросом, а вот средний чек почти не изменился

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Несмотря на моду вести здоровый образ жизни россияне в этом году в два раза чаще посещали рестораны быстрого питания. Есть фастфуд стали чаще, а вот средний чек не увеличился и составляет 314 рублей, как и в 2017 году, говорится в исследовании сервиса «Яндекс.Деньги».

Потребители отдают предпочтение блюдам быстрого питания из-за низких цен, а еще сказывается возрастной фактор. Выросло поколение молодежи, которое с детства приучено есть такие блюда. Еще одно объяснение – это постоянные промоакции и скидки, которые предлагают сети быстрого питания.

Больше всего интерес к такому питанию вырос в Воронеже – в 2,5 раза, в Уфе и Перми - в 2,2 раза, в Ростове-на-Дону - в 2 раза.

Другие города-миллионники тоже показывают рост, но не такой огромный. Столица выбивается из общего контекста, здесь число платежей в ресторанах быстрого питания, наоборот, снизился в 1,5 раза.

Средний чек почти не вырос в сравнении с прошлым годом, но различия по стране есть. В Екатеринбурге платят больше всего – 381 рубль (показатель вырос на 10%), в Москве – 371 рубль, в Новосибирске – 347 рубль. Дешевле всего перекус фастфудом обходится в Воронеже – 223 рубля (минус 10%).

По сведениям оператора фискальных данных «Платформа ОФД», общий оборот ресторанов быстрого питания в декабре вырос на 4%, а в целом заведений общепита — снизился на 5%, сообщает газета «Известия».

Кстати, ученые уверяют, что детям нельзя запрещать есть фастфуд и пить газировку. Важно объяснить почему это вредно, а если ставить жесткие рамки, то данный тип питания станет целью подрастающего поколения.