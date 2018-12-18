2018-12-18T10:28:27+03:00
Происшествия

На Казанском вокзале в Москве отключилось электричество

Отправление и прибытие поездов задерживается
Дарья ИВАШКИНА
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На Казанском вокзале в Москве отключилось электричество. Фото: Станислав Красильников/ТАССНа Казанском вокзале в Москве отключилось электричество. Фото: Станислав Красильников/ТАСС
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Во вторник, 18 декабря, появилась информация об отключении элекстричества на Казанском вокзале в Москве. В связи с этим отправление и прибытие поездов задерживается.

Как стало известно, электрички, следовавшие на вокзал, были остановлены: пассажиров высадили на ближайших станциях. При этом на всех платформах Казанского направления по громкой связи объявляют о том, что отправление электропоездов будет происходить с опозданием, передает «Интерфакс».

По некоторым данным, задержка в движении составляет уже более получаса.

Стоит отметить, что причина отключения электроэнергии пока не установлена.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в апреле прошлого года на Казанском вокзале нашли бесхозную сумку. В результате один из залов вокзала был эвакуирован. Однако после проверки выяснилось, что находка никакой угрозы не представляет.

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