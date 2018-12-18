2018-12-18T10:36:43+03:00
Экономика

Минтруд предвидит рост числа безработных на 38 процентов

Этому поспособствует увеличение пособия по безработице и повышение пенсионного возраста
Ася РОМАНЧУК
Поделиться:
Комментарии: comments50
Безработных станет больше, уверены в МинтрудеБезработных станет больше, уверены в МинтрудеФото: Павел МАРТИНЧИК
Изменить размер текста:

В России будет расти число безработных, такой прогноз сделали в Минтруде. Специалисты связывают это с тем, что пособие по безработице выросло, а вместе с ним увеличился возраст выхода на пенсию. Сейчас в России 800 тыс. зарегистрированных безработных, а размер пособия сейчас составляет от 850 рублей до 4,9 тыс. рублей. В нового года сумма платежа будет увеличена от 1,5 тыс. до 8 тыс. рублей, а для лиц предпенсионного возраста (мужчины 60–65 лет и женщины 55–60 лет) - от 4,9 тыс. до 11,3 тыс. рублей.

Из 800 тысяч безработных, зарегистрированных сейчас, 18 процентов находятся в предпенсионном возрасте. И это только официальная статистика, на самом деле людей, которые не могут найти работу, гораздо больше. Повышение пособия подтолкнет многих выйти из тени, а заодно приблизит официальную статистику к реальным цифрам. В 2019–2021 годах число безработных будет 3,6 млн человек, на биржу труда придет более миллина новых безработных.

Для не оформленных в службе занятости безработных повышение пособия действительно может быть стимулом зарегистрироваться, полагает профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления (ИГСУ) РАНХиГС Александр Щербаков. Специалист предполагает, что рост будет даже выше, чем прогнозируют в Минтруде. Особенный всплеск стоит ждать в регионах Кавказа, Сибири, Поволжье, пишет газета «Известия».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Германия попросила Россию вернуть трофеи СССР
Погода в Москве на 20 декабря 2018 года: ожидается слабый снег и до -13 градусов
Канадский генерал заявил, что ВВС Китая мешали полету самолета-разведчика у границ КНДР
«Союз МС-09» с тремя членами экипажа МКС отстыковался от станции
Таксистам в Москве запретят работать без специального полиса ОСАГО
При нападении мужчины с мачете в Лондоне россияне не пострадали
Многие сенаторы недовольны решением Трампа вывести войска из Сирии
У берегов Испании затонуло рыболовецкое судно, три человека погибли
Госдеп США напомнил Турции о санкциях за покупку российских С-400
Белый дом объявил о начале вывода войск США из Сирии
Сенаторы США подготовили новую резолюцию против «Северного потока — 2»
В Москве подросток брызнул в лицо полицейскому из баллончика с перцовым газом
Песков пояснил, почему у Путина нет смартфона
Песков рассказал об информационных войнах в мире
В Британии признали, что смерть Перепиличного не была насильственной
Минфин США намерен исключить « Русал», En+ и «Евросибэнерго» из санкционного списка
Пентагон был против решения Трампа вывести войска из Сирии
ФРС США повысила базовую процентную ставку до 2,25 – 2,5%
Японский пенсионер год жил с умершей женой
Евро поднялся выше 77 рублей
Бэнкси представил новое граффити
МИД России прокомментировал вывод войск США из Сирии
США расширили санкции против граждан России
Еврокомиссия пригрозила Киеву отменой безвиза