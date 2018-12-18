Минтруд предвидит рост числа безработных на 38 процентов

18 Дек. 10:36 2018-12-18T10:36:43+03:00

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В России будет расти число безработных, такой прогноз сделали в Минтруде. Специалисты связывают это с тем, что пособие по безработице выросло, а вместе с ним увеличился возраст выхода на пенсию. Сейчас в России 800 тыс. зарегистрированных безработных, а размер пособия сейчас составляет от 850 рублей до 4,9 тыс. рублей. В нового года сумма платежа будет увеличена от 1,5 тыс. до 8 тыс. рублей, а для лиц предпенсионного возраста (мужчины 60–65 лет и женщины 55–60 лет) - от 4,9 тыс. до 11,3 тыс. рублей.

Из 800 тысяч безработных, зарегистрированных сейчас, 18 процентов находятся в предпенсионном возрасте. И это только официальная статистика, на самом деле людей, которые не могут найти работу, гораздо больше. Повышение пособия подтолкнет многих выйти из тени, а заодно приблизит официальную статистику к реальным цифрам. В 2019–2021 годах число безработных будет 3,6 млн человек, на биржу труда придет более миллина новых безработных.

Для не оформленных в службе занятости безработных повышение пособия действительно может быть стимулом зарегистрироваться, полагает профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления (ИГСУ) РАНХиГС Александр Щербаков. Специалист предполагает, что рост будет даже выше, чем прогнозируют в Минтруде. Особенный всплеск стоит ждать в регионах Кавказа, Сибири, Поволжье, пишет газета «Известия».