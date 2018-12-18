2018-12-18T11:37:05+03:00
Экономика

«Яндекс» покупает участок под новую штаб-квартиру за $145 млн

Речь идет о примерно четырех гектарах на улице Косыгина
Дарья ИВАШКИНА
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«Яндекс» покупает участок под новую штаб-квартиру за $145 млн«Яндекс» покупает участок под новую штаб-квартиру за $145 млнФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Во вторник, 18 декабря, стало известно, что «Яндекс» подписал обязывающие соглашения о покупке площадки для своей новой штаб-квартиры в Москве. Речь идет о примерно четырех гектарах на улице Косыгина, 15, где в настоящее время находится здание бывшей гостиницы «Орленок».

Стоит отметить, что участок под новый офис обойдется российскому IT-гиганту в 145 миллионов долларов без учета НДС.

Как говорится в заявлении компании, закрытие сделки ожидается в ближайшее время - «после завершения регистрационных действий и выполнения других необходимых условий». Затем же «Яндекс» начнет разрабатывать план новой штаб-квартиры.

Кстати, сейчас в московских офисах «Яндекса» работает около 6,5 тысячи сотрудников. А нынешняя штаб-квартира компании базируется в столичном деловом квартале «Красная Роза», где IT-гигант арендует около 61 тысячи квадратных метров.

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