2018-12-18T12:42:59+03:00
Экономика

Пиво будет состоять из солода только наполовину

Новый технический регламент начнет действовать в 2021 году и сделает производство напитка более доступным
Ася РОМАНЧУК
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Привычный россиянам вкус пива может сильно изменитьсяПривычный россиянам вкус пива может сильно изменитьсяФото: Михаил ФРОЛОВ
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Через пару лет вкус пива может измениться. Новый технический регламент, который будет действовать с 2021 года, опускает, что пенный напиток будет состоять из солода на 50 процентов. Это сделает удешевит производство пива, но вряд ли отразится на его цене.

- Документ вступи в силу10 января 2021 года, что обеспечит плавный переход производителей алкогольных напитков на единые обязательные требования, объясняют в пресс-службе Совета Евразийской экономической комиссии.

Для простого потребителя это значит, что пивовары получат право заменять солодовое сырье аналогами, например, зерновыми культурами. Обязательное условие – масса последних не должна превышать 50 процентов от используемого солода. Сейчас такое сырье не превышает 20 процентов. Количество сахаросодержащих продуктов в напитке увеличится с 2 до 5 процентов. Именно данные добавки ускоряют процесс брожения и делают производство напитка дешевле.

Чтобы российское законодательство не противоречило новому регламенту, оно будет приведено в соответствие, объясняют в Минфине.

Новый регламент позволить снизить цену производства пива на 20 процентов, подсчитывают эксперты, но пока речи об изменении потребительских цен никто не ведет, сообщает газета «Известия».

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