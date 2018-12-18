2018-12-18T13:49:20+03:00
Политика

Госдума ввела штрафы за вовлечение детей в несанкционированные митинги

Соответствующий законопроект был принят в третьем чтении
Дарья ИВАШКИНА
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Госдума ввела штрафы за вовлечение детей в несанкционированные митингиГосдума ввела штрафы за вовлечение детей в несанкционированные митингиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Во вторник, 18 декабря, Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект об административной ответственности за вовлечение детей и подростков в несанкционированные митинги.

Согласно этому документу, штраф за вовлечение несовершеннолетних в участие в незаконных уличных акциях для граждан составит от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, а для юридических лиц - от 250 тысяч до 500 тысяч рублей. Повторное же нарушение закона повлечет повышенную административную ответственность: физлицам придется заплатить штраф в размере до 300 тысяч рублей, а юрлицам - до одного миллиона рублей, передает ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, законопроект против «политических педофилов» разработали депутаты фракции «Единая Россия» Алена Аршинова, Анатолий Выборный, Ольга Окунева и Евгений Ревенко. Как отмечают авторы инициативы, в последнее время некоторые политики-провокаторы обманом выводят несовершеннолетних на улицы - «вовлекают детей в несанкционированные акции, как расходный материал».

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