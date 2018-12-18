Госдума приняла закон о вмешательстве иностранных НКО в выборы

18 Дек. 13:26 2018-12-18T13:58:56+03:00

Как ожидается, предлагаемые в документе меры позволят предотвратить попытки влияния на избирательные процессы в РФ

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Во вторник, 18 декабря, Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о вмешательстве иностранных неправительственных коммерческих организаций (НКО) в выборы.

Этот документ предлагает признавать нежелательной деятельность иностранной НКО, если она способствует либо препятствует выдвижению претендентов, избранию зарегистрированных кандидатов, самому проведению выборов или референдума.

Как считает спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин, предусмотренные в законопроекте меры ограничат возможность иностранного влияния на российские выборы. «Предложен четкий механизм, который защитит наши выборы от влияния из-за рубежа», - приводит слова председателя Госдумы «Интерфакс».

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, недавно Кремль обвинил сенаторов США во вмешательстве в выборы главы Интерпола. Именно так в администрации президента РФ отреагировали на призывы американцев не голосовать за российского кандидата.