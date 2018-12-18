2018-12-18T14:11:02+03:00
Политика

Госдума одобрила частичную декриминализацию статьи за экстремизм в сети

Депутаты во втором чтении рассмотрели поправки, смягчающие наказание «за лайки и репосты»
Алена Басавина
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Государственная дума одобрила смягчение наказания за экстремизм в сетиГосударственная дума одобрила смягчение наказания за экстремизм в сетиФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Государственная дума приняла во втором чтении пакет законопроектов о частичной декриминализации статьи 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства».

Речь идет о поправках, которые смягчают ответственность за так называемые «дела за лайки и репосты». Публичные действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также унижение достоинства, в том числе с использованием интернета, исключаются из УК РФ и переводятся в Кодекс об административных правонарушениях.

Теперь нарушителям предлагают назначать штраф от 10 до 20 тысяч рублей, либо обязательные работы на срок до 100 часов, или административный арест до 15 суток. При этом в законопроектах продлены сроки давности с трех месяцев до одного года.

Уголовное преследование за экстремистские «лайки и репосты» будет наступать уже при первом рецидиве. Повтор правонарушения в течение года будет грозить лишением свободы на срок от двух до пяти лет.

Известно, что при вступлении в силу поправок все уголовные дела по данной статье должны быть отменены , а вступившие в силу приговоры пересмотрены.

«Инициатива Президента России Владимира Путина о частичной декриминализации 282-й статьи Уголовного кодекса – это решение, которое, с одной стороны, позволит исключить случаи чрезмерно сурового наказания за разовую неосторожную публикацию или перепост в интернете, с другой – сохранит ответственность за проявления экстремизма в сети», - прокомментировал инициативу Вячеслав Володин.

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