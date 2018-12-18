2018-12-18T14:23:47+03:00
Спорт

Плющенко прокомментировал продолжение карьеры Сотниковой

По мнению тренера, олимпийской чемпионке стоит закончить выступления на спортивных соревнованиях
Алена Басавина
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Плющенко считает, что Сотниковой надо завершать карьеру в спортеПлющенко считает, что Сотниковой надо завершать карьеру в спортеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Российской фигуристке Аделине Сотниковой не стоит продолжать карьеру. Такую позицию высказал ее тренер и двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко.

По его словам, 22-летняя девушка не принимает участие в нынешнем соревновательном сезоне, зато заявлена для участия в шоу Плющенко «Лебединое озеро».

«Я считаю, что Аделине спорт надо закрыть и переходить на тренерскую работу, в шоу», - цитирует ТАСС спортсмена. Он указал, что Сотниковой не нужно мучить себя, поскольку ей достаточно победы на Олимпийских играх.

Напомним, что Аделина Сотникова — российская фигуристка, выступающая в одиночном катании. Двукратный серебряный призер чемпионатов Европы, четырехкратная чемпионка России, олимпийская чемпионка и заслуженный мастер спорта России.

После Олимпиады 2014 года пропустила два сезона из-за травм. В апреле 2017 года начала сотрудничество с Евгением Плющенко.

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