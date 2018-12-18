Плющенко прокомментировал продолжение карьеры Сотниковой

18 Дек. 14:23 2018-12-18T14:23:47+03:00

Плющенко считает, что Сотниковой надо завершать карьеру в спорте Фото: GLOBAL LOOK PRESS

По мнению тренера, олимпийской чемпионке стоит закончить выступления на спортивных соревнованиях

Изменить размер текста: A A

Российской фигуристке Аделине Сотниковой не стоит продолжать карьеру. Такую позицию высказал ее тренер и двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко.

По его словам, 22-летняя девушка не принимает участие в нынешнем соревновательном сезоне, зато заявлена для участия в шоу Плющенко «Лебединое озеро».

«Я считаю, что Аделине спорт надо закрыть и переходить на тренерскую работу, в шоу», - цитирует ТАСС спортсмена. Он указал, что Сотниковой не нужно мучить себя, поскольку ей достаточно победы на Олимпийских играх.

Напомним, что Аделина Сотникова — российская фигуристка, выступающая в одиночном катании. Двукратный серебряный призер чемпионатов Европы, четырехкратная чемпионка России, олимпийская чемпионка и заслуженный мастер спорта России.

После Олимпиады 2014 года пропустила два сезона из-за травм. В апреле 2017 года начала сотрудничество с Евгением Плющенко.