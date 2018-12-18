2018-12-18T14:54:31+03:00
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Умерла скульптор и художник Любовь Лондон

Деятель искусства Любовь Лондон умерла от острой сердечно-сосудистой недостаточности
Алена Басавина
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Умерла Любовь ЛондонУмерла Любовь ЛондонФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Москве на 95-м году жизни умерла скульптор и художник Любовь Лондон. Смерть наступила от строй сердечной недостаточности.

«Она умерла 17 декабря в своей квартире на проспекте Мира в Москве», - указывает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Известно, что следов насильственной смерти на теле умершей нет.

Любовь Лондон долгое время работала на ВДНХ. Ей принадлежит галерея портретов художников, ученых, музыкантов. Также получила известна работами с изображением животных. Она работала с фарфором, фаянсом, керамикой, бронзой, мрамором.

Произведения Лондон хранятся в музеях России, Украины, Италии, Германии и других стран.

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