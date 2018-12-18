2018-12-18T19:14:10+03:00
Политика

В Черном море зафиксировали корабль-разведчик ВМС Великобритании

Проход через пролив Босфор осуществило судно HMS Echo с бортовым номером H87
Алена Басавина
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Британский корабль проходит через Босфор Фото: twitter Yörük IşıkБританский корабль проходит через Босфор Фото: twitter Yörük Işık
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Разведывательный корабль ВМС Великобритании HMS Echo пошел в Черное море. Фотография прохода судна через пролив Босфор появилась в Twitter-аккаунте Йорук Ышык, который отслеживает движение иностранных кораблей.

«Королевские ВМС впервые возвращаются в Черное море после инцидента в Керченском проливе», - указал пользователь. По его словам, многоцелевое гидрографическое и океанографическое судно HMS Echo оснащено однолучевым эхолотом и боковым сонаром на буксире. Также на нем имеется артиллерийская установка Mk44 и пулеметы.

Указано, что судно шло под эскортом береговой охраны Турции. В соответствие с Конвенцией Монтрё оно может оставаться в Черном море не больше 21 суток.

Отметим, что 21 ноября 2018 года министр обороны Великобритании объявил, что HMS Echo отправится в Черное море в 2019 году для обеспечения свободной навигации и поддежки Украины. Информация об этом была опубликована на официальном сайте правительства.

Стоит сказать, что корабль HMS Echo (H87) был построен на судоверфи Appledore Shipbuilders в Девоне в 2002 году.

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