Поклонники PewDiePie взломали сайт издания The Wall Street Journal
Фанаты популярного шведского видеоблогера и деятеля шоу-бизнеса PewDiePie взломали сайт американской деловой газеты The Wall Street Journal. Они создали новую страницу, которая после удаления сохранилась в веб-архиве.
Поклонники решили разместить от лица редакции извинения за журналистское расследование, которое ранее было проведено в отношении PewDiePie. Журналисты в своем материале тогда сделали акцент на антисемитских высказываниях шведа.
В результате ложное сообщение быстро было удалено с сайта The Wall Street Journal.
Стоит сказать, что это не первый случай хакерской атаки во имя блогера PewDiePie. Ранее злоумышленники заставили около 100 000 принтеров напечатать призыв подписаться на YouTube-канал шведа.
Блогера PewDiePie зовут Феликс Арвид Ульф Чельберг. Молодой человек проживает в Англии. Свой канал на YouTube он создал 29 апреля 2010 года. За два года количество его подписчиков превысило 1 миллион. Канал PewDiePie является одним из самых быстрорастущих. На данный момент его аудитория превышает больше 77 миллионов человек.