2018-12-18T16:13:09+03:00
Общество

Поклонники PewDiePie взломали сайт издания The Wall Street Journal

Хакеры от лица редакции извинились за журналистские расследования деятельности блогера
Алена Басавина
Поделиться:
Поклонники PewDiePie снова совершили хакерскую атакуПоклонники PewDiePie снова совершили хакерскую атакуФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Фанаты популярного шведского видеоблогера и деятеля шоу-бизнеса PewDiePie взломали сайт американской деловой газеты The Wall Street Journal. Они создали новую страницу, которая после удаления сохранилась в веб-архиве.

Поклонники решили разместить от лица редакции извинения за журналистское расследование, которое ранее было проведено в отношении PewDiePie. Журналисты в своем материале тогда сделали акцент на антисемитских высказываниях шведа.

В результате ложное сообщение быстро было удалено с сайта The Wall Street Journal.

Стоит сказать, что это не первый случай хакерской атаки во имя блогера PewDiePie. Ранее злоумышленники заставили около 100 000 принтеров напечатать призыв подписаться на YouTube-канал шведа.

Блогера PewDiePie зовут Феликс Арвид Ульф Чельберг. Молодой человек проживает в Англии. Свой канал на YouTube он создал 29 апреля 2010 года. За два года количество его подписчиков превысило 1 миллион. Канал PewDiePie является одним из самых быстрорастущих. На данный момент его аудитория превышает больше 77 миллионов человек.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Умерла режиссер фильма "Пробуждение" Пенни Маршалл
Белый дом подтвердил участие Трампа в экономическом форуме в Давосе
Во время пожара в Бразилии сгорело около 600 домов
Джордж Лукас назван самой богатой знаменитостью
Порошенко: МВФ выделит Украине кредит в $3,9 млрд на 14 месяцев
Цена нефти Brent опустилась ниже $56 за баррель
Премьер Бельгии Шарль Мишель подал в отставку
Главную новогоднюю ель РФ доставили в Кремль
В ЛНР сообщили о гибели добровольца из РФ в Львовской тюрьме
Умер заслуженный артист России Олег Мартьянов
Тимошенко: Украина официально является самой бедной страной континента
Директор департамента страхового рынка Центробанка Филипп Габуния: Финансовые омбудсмены облегчат жизнь владельцам ОСАГО
МИД РФ: США уже приняли для себя решение по вопросу о ДРСМД
Фонд Дональда Трампа будет распущен по решению суда
Трамп продлил санкции против сына Чайки и дочери Каримова