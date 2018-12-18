Поклонники PewDiePie взломали сайт издания The Wall Street Journal

18 Дек. 16:13 2018-12-18T16:13:09+03:00

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Фанаты популярного шведского видеоблогера и деятеля шоу-бизнеса PewDiePie взломали сайт американской деловой газеты The Wall Street Journal. Они создали новую страницу, которая после удаления сохранилась в веб-архиве.

Поклонники решили разместить от лица редакции извинения за журналистское расследование, которое ранее было проведено в отношении PewDiePie. Журналисты в своем материале тогда сделали акцент на антисемитских высказываниях шведа.

В результате ложное сообщение быстро было удалено с сайта The Wall Street Journal.

Стоит сказать, что это не первый случай хакерской атаки во имя блогера PewDiePie. Ранее злоумышленники заставили около 100 000 принтеров напечатать призыв подписаться на YouTube-канал шведа.

Блогера PewDiePie зовут Феликс Арвид Ульф Чельберг. Молодой человек проживает в Англии. Свой канал на YouTube он создал 29 апреля 2010 года. За два года количество его подписчиков превысило 1 миллион. Канал PewDiePie является одним из самых быстрорастущих. На данный момент его аудитория превышает больше 77 миллионов человек.