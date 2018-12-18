2018-12-18T17:02:44+03:00
Политика

Неизвестные взломали сайт посольства России в Лондоне

Хакерская атака произошла после публикаций об участии Великобритании в украинских делах
Алена Басавина
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Хакеры взломали сайт посольства России в ЛондонеХакеры взломали сайт посольства России в ЛондонеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Официальный сайт посольства России в Лондоне взломали 17 декабря. Хакерская атака последовала после двух новостных публикаций, касающихся вовлеченности Великобритании в дела Украины.

«Посольство России в Лондоне приносит свои извинения многочисленным пользователям своего сайта www.rusemb.org.uk, который был жестко взломан 17 декабря во второй половине дня в 14:48 (17:48 мск)», - приводит ТАСС слова представителей российского дипломатического представительства.

Согласно указанным данным, в публикациях было указано об участии Великобритании в украинских делах. Также там были опубликованы критические комментарии по поводу желания Би-би-би найти российский след в протестных выступления во Франции.

Известно, что взлом, вероятнее всего, произошел с территории Соединенного Королевства. На данный момент специалисты посольства ведут восстановление всего массива архивных документов, в которых указана оценка внешней политики Великобритании.

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