2018-12-18T17:40:33+03:00
Общество

Меган Маркл раскритиковали за высокие каблуки во время беременности

Герцогиня Сассекская побывала на благотворительном мероприятии в доме престарелых
Ася РОМАНЧУК
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Меган Маркл упрекнули в ношении высоких каблуковМеган Маркл упрекнули в ношении высоких каблуковФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Скоро в семье принца Гарри и Меган Маркл появится малыш. Округлившийся животик герцогини уже не скрыть, хотя будущая мама не пытается этого сделать. Недавно Меган посетила благотворительное мероприятие в доме престарелых. Герцогиня появилась в элегантном сером пальто и белом платье в обтяжку. Платье-миди с цветочным принтом от бренда BROCK COLLECTION обошлось экс-актрисе в 843 фунта, что по сегодняшнему курсу равно 70 тысячам рублей.

Наряд оценили по достоинству, а вот обувь королевской особы вызвала нарекания.

Меган Маркл появилась на мероприятии на высоких каблуках Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Меган Маркл появилась на мероприятии на высоких каблукахФото: GLOBAL LOOK PRESS

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Многие отметили, что будущей маме стоит отказаться от высоких шпилек, но Меган не сдается. Ее любовь к обуви на каблуке особенно сильна. Даже в такие моменты она не соглашается пойти на компромисс.

Медики предупреждают, что навредить могут не только каблуки, но и обтягивающая одежда. Тесные вещи могут ограничить поступление кислорода к малышу, а вот обувь на высоком каблуке приводит к смещению центра тяжести и начинает страдать позвоночник, нагрузка на него удваивается. Это приводи к проблемам с сосудами, появляется варикозное расширение вен, сообщает Дни.ру.

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