Бывшему главе «Правого сектора»* во Львове перерезали горло
Экс-руководителя львовского отделения запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор» нашли с перерезанным горлом в городе Червоноград. От полученной травмы Игорь Коцюруба скончался в реанимации.
О смерти экс-главы объявила в Facebook председатель комитета Рады по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец.
«Обращаюсь к генеральному прокурору Украины, чтобы он взял дело под личный контроль. Правда о смерти Игоря должна быть установлена, виновные — жестко наказаны», - указала политик.
Известно, что во время «Оранжевой революции» на Украине Коцюруба был комендантом палаточного городка на Майдане. С 2014 по 2015 годы он руководил львовским отделением «Правого сектора»*, позже возглавил во Львове формирование по охране правопорядка «Афганская сотня».
*запрещенная на территории России экстремистская организация
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