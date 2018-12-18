2018-12-18T17:54:38+03:00
Политика

Бывшему главе «Правого сектора»* во Львове перерезали горло

От полученной травмы Игорь Коцюруба скончался в реанимации
Алена Басавина
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Во Львовской области нашли бывшего активиста экстремистской организации Фото: Андрей ЦЫГАНОВВо Львовской области нашли бывшего активиста экстремистской организации Фото: Андрей ЦЫГАНОВ
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Экс-руководителя львовского отделения запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор» нашли с перерезанным горлом в городе Червоноград. От полученной травмы Игорь Коцюруба скончался в реанимации.

О смерти экс-главы объявила в Facebook председатель комитета Рады по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец.

«Обращаюсь к генеральному прокурору Украины, чтобы он взял дело под личный контроль. Правда о смерти Игоря должна быть установлена, виновные — жестко наказаны», - указала политик.

Известно, что во время «Оранжевой революции» на Украине Коцюруба был комендантом палаточного городка на Майдане. С 2014 по 2015 годы он руководил львовским отделением «Правого сектора»*, позже возглавил во Львове формирование по охране правопорядка «Афганская сотня».

*запрещенная на территории России экстремистская организация

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