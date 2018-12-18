Встреча конституционного комитета Сирии пройдет в начале 2019 года

18 Дек. 20:36 2018-12-18T20:36:57+03:00

Россия, Иран и Турция договорились о создании конституционного комитета Сирии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министры иностранных дел стран «астанинской тройки» выразили уверенность, что предпринятые шаги приведут к позитивному исходу

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Россия, Иран и Турция проведут в начале 2019 года первую встречу сирийского конституционного комитета. Об этом рассказал глава МИД России Сергей Лавров по итогам переговоров в Женеве.

По его словам, прошедшая встреча министров иностранных дел «астанинской тройки» была продуктивной. Дипломаты подтвердили свою готовность содействовать созданию конституционного комитета Сирии.

«Работа конституционного комитета должна опираться на чувство компромисса и конструктивное участие, должна быть направлена на достижение общего согласия его членов, что позволило бы результату получить широчайшую поддержку сирийского народа», - передает ТАСС данные заявления.

Министры выразили уверенность, что предпринятые шаги помогут урегулированию политического процесса в Сирии, который возглавят сами сирийцы и которому будет содействовать ООН.

«Они подтвердили твердую приверженность суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Сирии и подчеркнули, что эти принципы должны уважаться всеми сторонами», - сказал Лавров.