После реформирования ОСАГО тарифы для добросовестных водителей снизятся

18 Дек. 21:19 2018-12-18T21:19:36+03:00

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Система тарификации ОСАГО должна быть максимально привязана к конкретному водителю, считает директор департамента страхового рынка Центробанка Филипп Габуния. В эфире радио «Комсомольская правда» представитель ЦБ рассказал об изменениях, которые планируется внести в систему обязательного страхования автогражданской ответственности. Этапы либерализации ОСАГО Филипп Габуния обсудил в эфире радио «Комсомольская правда» с ведущими программы «Россия в движении» Антоном Челышевым и президентом экспертного центра «Движение без опасности» Натальей Агре.

- Мы ожидаем, что все будет проходить комфортно для всех добросовестных водителей, цена для них даже будет понижаться, - подчеркивает Филипп Габуния. - У реформы несколько этапов. Первый связан с реализацией тех полномочий, которые делегированы Центробанку. Мы значительно увеличиваем разницу в тарифах в зависимости от возраста и стажа. Если сегодня у нас реально четыре градации, то мы их вводим порядка 58, в зависимости от того, сколько тебе лет и сколько ты управляешь автомобилем. Если раньше, как бы опыт вождения у тебя не был, это не предполагало, что коэффициент может быть 1, то есть тариф может быть снижен. Сейчас, начиная с определенного стажа и возраста, этот тариф становится меньше 1. Для опытных водителей старше 30 лет он начинает становиться меньше. Максимальная скидка только по этому коэффициенту может быть 0,93. Для молодых водителей происходит рост. Сейчас это 1,8, он будет 1,87. Для большинства водителей коэффициент либо не изменяется, либо становится дешевле.

Второе принципиальное новшество, по словам Филиппа Габуния, коснется увеличения коридора базовой ставки тарифа, от которой все отсчитывается, на 20 % вверх и на 20 % вниз.

- Мы предлагаем дать возможность страховой компании внутри определенного коридора вводить собственные дополнительные факторы, - подчеркивает директор департамента страхового рынка Центробанка. - Обязательно учитывать стиль вождения с точки зрения соблюдения ПДД. В этом случае, чем хуже ты водишь, чем агрессивнее, тем больше ты платишь.