Фонд Дональда Трампа будет распущен по решению суда

18 Дек. 22:50 2018-12-18T22:50:10+03:00

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Благотворительный фонд президента США Дональда Трампа будет ликвидирован. Об этом заявила генеральный прокурор американского штата Нью-Йорк Барбара Андервуд.

По словам главы правоохранительного ведомства, роспуск организации произойдет под надзором суда.

«Сегодня генпрокурор Барбара Андервуд объявила о том, что вслед за постановлением суда в пользу Генпрокуратуры фонд Трампа подписал положение о согласии расформироваться под надзором суда, с ведома и согласия генпрокурора», - приводит ТАСС сообщение прокурора.

Известно, что генеральная прокуратура Нью-Йорка объявила о решении подать в суд на фонд Дональда Трампа в июне. Руководство организации обвинили в содействии личным и деловым интересам нынешнего главы государства на протяжении 10 лет. Ведомство потребовало закрыть фонд и возместить убытки в размере $2,8 млн. Ответчиками по данному делу стали сам Дональд Трамп, его сыновья, а также дочь Иванка.

Руководство организации посчитало, что решение прокуратуры имеет политическую подоплеку. В Фонде Трампа напомнили о пожертвованиях на сумму больше $19 млн, часть из которых принадлежала подконтрольным компаниям.