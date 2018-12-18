2018-12-18T23:41:18+03:00
Политика

Тимошенко: Украина официально является самой бедной страной континента

Экс-премьер республики отметила, что население бежит из страны, где нет перспектив на будущее
Юлия ДИВЕЕВА
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Юлия ТимошенкоЮлия ТимошенкоФото: СОЦСЕТИ
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Украина официально является беднейшей страной в регионе и на континенте. Такое заявление сделала лидер партии "Батькивщина", экс-премьер республики Юлия Тимошенко.

"58,7 процента населения Украины имеют доходы ниже среднего уровня, 30,5 процента - ниже реального прожиточного минимума. Мы официально наибеднейшая страна региона и континента", - написала Тимошенко на своей странице в Facebook.

По ее мнению, самый большой удар по экономике страны наносит миграция. По данным МИД, за последний год республику покинули миллион граждан и три миллиона готовятся уехать

"Власть имущие любят повторять,что в трудовой миграции нет ничего плохого. Что это преимущества глобализации, хороший опыт путешествий и позитивный результат безвизового режима. И я бы с этим справился, если бы украинская эмиграция не напомнила о побеге. Побег из страны, где у людей нет достойной зарплаты, нет пенсий, нет социальных гарантий, нет перспектив на будущее", - сказала экс-премьер.

Она подчеркнула, что украинцам нужна альтернатива. Государство должно показать, что ценит человека, должно создать условия для достойной жизни на Украине. Тимошенко пообещала, что после смены власти для украинцев, работающих за рубежом, будут отменены налоги на денежные переводы и посылки.

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