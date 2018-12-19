Премьер Бельгии Шарль Мишель подал в отставку

19 Дек. 01:00 2018-12-19T01:42:31+03:00

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В Бельгии подал в отставку премьер-министр Шарль Мишель. Об этом он сообщил сам на заседании парламента вечером, 18 декабря.

В ходе прений ведущие партии королевства потребовали голосования о вотуме недоверия правительству.

"Я констатирую, что мои предложения не были убедительны и мой призыв не был услышан”, - сказал Мишель.

Он заявил, что немедленно отправится к королю Бельгии Филиппу с прошением об отставке. После его ухода заседание прекратило работу, передает ТАСС.

В начале декабря в правящей коалиции Бельгии обострились разногласия по вопросу о поддержке Глобального договора ООН по миграции. Документ поддержали премьер и либеральные партии Валлонии и Фландрии. В результате коалиция окончательно распалась 9 декабря, когда ее покинул "Новый Фламандский альянс".

Мишель рассчитывал, что на прошедшем заседании сможет заручиться поддержкой остальных политических партий, но ни социалисты, ни зеленые эту идею не поддержали. Теперь в течение 40 дней должны быть проведены внеочередные выборы.