Премьер Бельгии Шарль Мишель подал в отставку
В Бельгии подал в отставку премьер-министр Шарль Мишель. Об этом он сообщил сам на заседании парламента вечером, 18 декабря.
В ходе прений ведущие партии королевства потребовали голосования о вотуме недоверия правительству.
"Я констатирую, что мои предложения не были убедительны и мой призыв не был услышан”, - сказал Мишель.
Он заявил, что немедленно отправится к королю Бельгии Филиппу с прошением об отставке. После его ухода заседание прекратило работу, передает ТАСС.
В начале декабря в правящей коалиции Бельгии обострились разногласия по вопросу о поддержке Глобального договора ООН по миграции. Документ поддержали премьер и либеральные партии Валлонии и Фландрии. В результате коалиция окончательно распалась 9 декабря, когда ее покинул "Новый Фламандский альянс".
Мишель рассчитывал, что на прошедшем заседании сможет заручиться поддержкой остальных политических партий, но ни социалисты, ни зеленые эту идею не поддержали. Теперь в течение 40 дней должны быть проведены внеочередные выборы.