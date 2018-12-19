Цена нефти Brent опустилась ниже $56 за баррель

19 Дек. 01:14 2018-12-19T01:48:38+03:00

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Нефть сорта Brent упала в цене на 6,6% в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне 18 декабря. Цена февральских фьючерсов составила 55,9 доллара за баррель.

В последний раз марка Brent торговалась дешевле 56 долларов более года назад - 12 октября 2017 года.

Цена нефти отразилась и на курсе российской валюты. Рубль еще больше опустился по отношению к доллару и евро. Согласно данным сайта Московской биржи, американская валюта подорожала к 23:05 на 0,8% до 67.31 рубля, а евро вырос на 1% до 76,46 рублей.

Как писал сайт kp.ru, ранее во вторник в Лондоне нефть марки Brent с поставкой в феврале 2019 года подешевела 4,6%. Стоимость сырья данной марки составила $56,99 за баррель. До этого сорт Brent стоил ниже $57 за баррель 20 октября 2017 года.