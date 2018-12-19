Во время пожара в Бразилии сгорело около 600 домов

19 Дек. 03:08 2018-12-19T03:15:01+03:00

Пожарные рассказали, что припаркованные на дорогах автомобили мешали проезду спецтехники к горящим зданиям [фото]

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Не менее 600 жилых домов было уничтожено сильным пожаром, который произошел в бразильском городе Манаус (штат Амазонас) на севере страны. Такие данные приводит пожарная охрана штата.

В результате бедствия без крыши над головой остались около 2,5 тысячи жителей. Их размещают у родственников, либо во временных приютах, организованных городской администрацией. Мэрия уже начала помогать пострадавшим жителям.

Тысячи человек остались без жильяФото: REUTERS

Исполнительный секретаряь гражданской обороны Фернандо Пирес пообещал, что каждая семья, потерявшая кров, получит социальный чек на 900 долларов. Кроме того, власти Манауса доставят погорельцам 500 корзин с едой и тысячу галлонов питьевой воды, передает телеканал Globo.

"Мы также раздадим более 500 наборов личной гигиены и наборов с матрасами, подушками и одеялами семьям, зарегистрированным во временных убежищах", - сказал Пирес.

Городские власти обещают оказать помощь гражданам, потерявшим кровФото: REUTERS

Причины возгорания пока не установлены. По данным представителей службы гражданской обороны, по масштабу этот пожар уже стал по меньшей мере вторым в истории региона.

Департамент пожарной охраны столкнулся с проблемой во время тушения огня. Как пояснил заместитель командира департамента Жоземар Сантос, проезд пожарных машин был затруднен.

Администрация города выделит средства на денежные пособия пострадавшимФото: REUTERS

"Мы добрались до места в течение пяти минут езды. Мы работаем на максимальной мощности, с транспортными средствами, тремя машинами скорой помощи, и нам удалось предотвратить распространение огня на другие жилые дома. Основная проблема заключается в том, что многие машины были припаркованы на улицах, и большая спецтехника не могла проехать на некоторых участках дороги" - пояснил он.

Департамент здравоохранения Амазонаса сообщил, что 17 человек были доставлены в больницы в Манаусе. Одна женщина была госпитализирована с острым отеком легких и остановкой сердца.