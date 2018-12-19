2018-12-19T03:15:01+03:00
Происшествия

Во время пожара в Бразилии сгорело около 600 домов

Пожарные рассказали, что припаркованные на дорогах автомобили мешали проезду спецтехники к горящим зданиям [фото]
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Крупный пожар в бразильском МанаусеКрупный пожар в бразильском МанаусеФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Не менее 600 жилых домов было уничтожено сильным пожаром, который произошел в бразильском городе Манаус (штат Амазонас) на севере страны. Такие данные приводит пожарная охрана штата.

В результате бедствия без крыши над головой остались около 2,5 тысячи жителей. Их размещают у родственников, либо во временных приютах, организованных городской администрацией. Мэрия уже начала помогать пострадавшим жителям.

Тысячи человек остались без жилья Фото: REUTERS

Тысячи человек остались без жильяФото: REUTERS

Исполнительный секретаряь гражданской обороны Фернандо Пирес пообещал, что каждая семья, потерявшая кров, получит социальный чек на 900 долларов. Кроме того, власти Манауса доставят погорельцам 500 корзин с едой и тысячу галлонов питьевой воды, передает телеканал Globo.

"Мы также раздадим более 500 наборов личной гигиены и наборов с матрасами, подушками и одеялами семьям, зарегистрированным во временных убежищах", - сказал Пирес.

Городские власти обещают оказать помощь гражданам, потерявшим кров Фото: REUTERS

Городские власти обещают оказать помощь гражданам, потерявшим кровФото: REUTERS

Причины возгорания пока не установлены. По данным представителей службы гражданской обороны, по масштабу этот пожар уже стал по меньшей мере вторым в истории региона.

Департамент пожарной охраны столкнулся с проблемой во время тушения огня. Как пояснил заместитель командира департамента Жоземар Сантос, проезд пожарных машин был затруднен.

Администрация города выделит средства на денежные пособия пострадавшим Фото: REUTERS

Администрация города выделит средства на денежные пособия пострадавшимФото: REUTERS

"Мы добрались до места в течение пяти минут езды. Мы работаем на максимальной мощности, с транспортными средствами, тремя машинами скорой помощи, и нам удалось предотвратить распространение огня на другие жилые дома. Основная проблема заключается в том, что многие машины были припаркованы на улицах, и большая спецтехника не могла проехать на некоторых участках дороги" - пояснил он.

Департамент здравоохранения Амазонаса сообщил, что 17 человек были доставлены в больницы в Манаусе. Одна женщина была госпитализирована с острым отеком легких и остановкой сердца.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Минфин США намерен исключить « Русал», En+ и «Евросибэнерго» из санкционного списка
Пентагон был против решения Трампа вывести войска из Сирии
ФРС США повысила базовую процентную ставку до 2,25 – 2,5%
Японский пенсионер год жил с умершей женой
Евро поднялся выше 77 рублей
Бэнкси представил новое граффити
МИД России прокомментировал вывод войск США из Сирии
США расширили санкции против граждан России
Еврокомиссия пригрозила Киеву отменой безвиза
Путин снял ограничения на политическое убежище в России
Киев назвал причину смерти россиянина в украинской тюрьме
Константин Хабенский встретился с Папой Римским Франциском
Нефть Brent подорожала до $57,3 за баррель
ДНР сообщает присутствии на Донбассе британского спецназа
Росстат рассказал о снижении реальных доходов россиян в ноябре
В Лондоне неизвестный напал на прохожих с мачете
Захарова назвала арест Бутиной политическим шантажом
ГИБДД рассказала о нововведениях в экзамене на права
В МИД России выразили опасения из-за обострения палестино-израильского конфликта
Дональд Трамп заявил о победе над ИГ* в Сирии
В Британии назвали новый вид земноводного в честь Дональда Трампа
Путин прибыл в театр «Современник» для встречи с Галиной Волчек
Путин утвердил Военную доктрину Союзного государства
США планируют вывести войска из северо-восточной Сирии
В МИД ответили на критику США в адрес "Северного потока — 2"
Суд заблокировал сайт Навального "Умное голосование"
МИД: Россия не наращивает военное присутствие в Азовском море
Порошенко предложил Волкеру усилить давление на Россию
Травма не позволит фигуристу Воронову принять участие в чемпионате России