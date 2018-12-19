2018-12-19T14:22:17+03:00
Общество

Умерла режиссер фильма "Пробуждение" Пенни Маршалл

Пенни Маршалл скончалась на 76 году жизни
Юлия ДИВЕЕВА
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Актриса и режиссер Пенни МаршаллАктриса и режиссер Пенни МаршаллФото: REUTERS
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В Лос-Анджелесе умерла режиссер и актриса Пенни Маршалл. Ей было 75 лет. По данным портала TMZ, причиной смерти стали осложнения, возникшие из-за сахарного диабета, которым страдала женщина.

Пенни Маршалл начала свою карьеру как актриса, снимаясь в рекламных роликах. Потом ее стали приглашать в сериалы, где она смогла добиться успеха и стала узнаваемой. Вдохновившись примером своего старшего брата - кинорежиссера Гарри Маршалла, актриса решила попробовать себя в новом качестве, и начала тех же ситкомов, в которых играла сама, а позже перешла к полноформатным картинам.

Ее первой режиссерской работой стал фильм "Джек-попрыгун" с Вупи Голдберг. Признание в Голливуде ей принесла вторая картина "Большой" с Томом Хэнксом. Фильм заработал более $ 100 млн в американском прокате, что сделало Маршалл первой женщиной-режиссёром, чей фильм собрал столь большую сумму.

Потом были "Пробуждение" с Робином Уильямсом и Робертом Де Ниро, "Их собственная лига" с Джиной Дэвис, Томом Хэнксом, Мадонной и Рози О,Доннелл, "Жена священника" с Дензелом Вашингтоном и Уитни Хьюстон, "Сильная женщина" с Дрю Бэрримор.

Пенни Маршал также выступала как продюссер многих своих фильмов и сериалов. В 2004 году она получила свою звезду на Аллее славы в Голливуде.

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