2018-12-19T10:05:04+03:00
Наука

Маск открыл первый скоростной тоннель под Лос-Анджелесом

В пределах данного сооружения автомобиль может безопасно передвигаться со скоростью более 240 км в час
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Маск открыл скоростной тоннель под Лос-Анджелесом. Фото: Elon MuskМаск открыл скоростной тоннель под Лос-Анджелесом. Фото: Elon MuskФото: twitter.com
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Основатель компании Tesla и SpaceX Илон Маск открыл первый скоростной подземный тоннель под Лос-Анджелесом. Об этом сам инженер рассказал в ходе презентации, которая транслировалась на сайте The Boring Company.

По его словам, для более скоростного и безопасного движения по тоннелю автомобили будут оснащены боковыми колесами, которые могут выдвигаться и убираться при необходимости. В качестве примера была представлена модифицированная машина марки Tesla. Однако, разработчик уверяет, что новшество может быть применено к любому другому электрокару.

"В тоннеле можно безопасно передвигаться на скорости более чем 150 миль в час (240 км/ч). На такой скорости это будет похоже на телепортацию в пределах города", - написал Маск у себя в микроблоге в Twitter.

При этом, по данным CNBC, строительство демонстрационного тоннеля обошлось компании примерно в 10 миллионов долларов.

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