Маск открыл первый скоростной тоннель под Лос-Анджелесом
Основатель компании Tesla и SpaceX Илон Маск открыл первый скоростной подземный тоннель под Лос-Анджелесом. Об этом сам инженер рассказал в ходе презентации, которая транслировалась на сайте The Boring Company.
По его словам, для более скоростного и безопасного движения по тоннелю автомобили будут оснащены боковыми колесами, которые могут выдвигаться и убираться при необходимости. В качестве примера была представлена модифицированная машина марки Tesla. Однако, разработчик уверяет, что новшество может быть применено к любому другому электрокару.
"В тоннеле можно безопасно передвигаться на скорости более чем 150 миль в час (240 км/ч). На такой скорости это будет похоже на телепортацию в пределах города", - написал Маск у себя в микроблоге в Twitter.
При этом, по данным CNBC, строительство демонстрационного тоннеля обошлось компании примерно в 10 миллионов долларов.