ГАЗ не планирует возвращать «Волгу» на конвейер

19 Дек. 11:15 2018-12-19T11:15:28+03:00

Изменить размер текста: A A

Несколько дней автомобилисты всей страны обсуждают новость, что компания ГАЗ может возродить выпуск «Волги». Машины могут вернуться на конвейер, но не в виде привычных седанов и универсалов, а с обновленной базой. Речь может идти о доступной альтернативе немецкого «каблучка» Volkswagen Caddy.

На производстве прокомментировали слухи о возможной новинке, заявив, что работы ведутся, но по другому направлению и другому автомобилю. Так что вторую жизнь «Волги» в ближайшее время вряд ли получат.

Изначально о возрождении легендарного авто сообщил портал «Автовзгляд», со ссылкой на собственные источники. Разработка ведется в содружестве с западными партнерами к тому же недавно Минпромторг, «Группа ГАЗ» и правительство Нижегородской области подписали специальный инвестиционный контракт (СПИК). В рамках договора компания займется выпуском новых моделей легких коммерческих автомобилей (LCV) и грузовиков.

Еще одно совпадение, которое позволило сделать вывод о возрождении «Волги» - это заявление председателя совета директоров ОАО «Русские машины» Зикфрида Вольфа. Компания может начать производство «каблучков» и «Волга» идеальная база, заявил он.

В пресс-службе ГАЗ отметили, что в рамках контракта будут инвестированы порядка 20 миллиардов рублей, но в другие проекты. Производство «каблучков» не предполагается, сообщает «Российская газета».