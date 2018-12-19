2018-12-19T11:15:28+03:00
Авто

ГАЗ не планирует возвращать «Волгу» на конвейер

В «Группе ГАЗ» прокомментировали сообщения о возможном возрождении легендарного автомобиля
Ася РОМАНЧУК
Поделиться:
Комментарии: comments15
Возрождение "Волги" пока не панируетсяВозрождение "Волги" пока не панируетсяФото: Анатолий ЖДАНОВ
Изменить размер текста:

Несколько дней автомобилисты всей страны обсуждают новость, что компания ГАЗ может возродить выпуск «Волги». Машины могут вернуться на конвейер, но не в виде привычных седанов и универсалов, а с обновленной базой. Речь может идти о доступной альтернативе немецкого «каблучка» Volkswagen Caddy.

На производстве прокомментировали слухи о возможной новинке, заявив, что работы ведутся, но по другому направлению и другому автомобилю. Так что вторую жизнь «Волги» в ближайшее время вряд ли получат.

Изначально о возрождении легендарного авто сообщил портал «Автовзгляд», со ссылкой на собственные источники. Разработка ведется в содружестве с западными партнерами к тому же недавно Минпромторг, «Группа ГАЗ» и правительство Нижегородской области подписали специальный инвестиционный контракт (СПИК). В рамках договора компания займется выпуском новых моделей легких коммерческих автомобилей (LCV) и грузовиков.

Еще одно совпадение, которое позволило сделать вывод о возрождении «Волги» - это заявление председателя совета директоров ОАО «Русские машины» Зикфрида Вольфа. Компания может начать производство «каблучков» и «Волга» идеальная база, заявил он.

В пресс-службе ГАЗ отметили, что в рамках контракта будут инвестированы порядка 20 миллиардов рублей, но в другие проекты. Производство «каблучков» не предполагается, сообщает «Российская газета».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Германия попросила Россию вернуть трофеи СССР
Погода в Москве на 20 декабря 2018 года: ожидается слабый снег и до -13 градусов
Канадский генерал заявил, что ВВС Китая мешали полету самолета-разведчика у границ КНДР
«Союз МС-09» с тремя членами экипажа МКС отстыковался от станции
Таксистам в Москве запретят работать без специального полиса ОСАГО
При нападении мужчины с мачете в Лондоне россияне не пострадали
Многие сенаторы недовольны решением Трампа вывести войска из Сирии
У берегов Испании затонуло рыболовецкое судно, три человека погибли
Госдеп США напомнил Турции о санкциях за покупку российских С-400
Белый дом объявил о начале вывода войск США из Сирии
Сенаторы США подготовили новую резолюцию против «Северного потока — 2»
В Москве подросток брызнул в лицо полицейскому из баллончика с перцовым газом
Песков пояснил, почему у Путина нет смартфона
Песков рассказал об информационных войнах в мире
В Британии признали, что смерть Перепиличного не была насильственной
Минфин США намерен исключить « Русал», En+ и «Евросибэнерго» из санкционного списка
Пентагон был против решения Трампа вывести войска из Сирии
ФРС США повысила базовую процентную ставку до 2,25 – 2,5%
Японский пенсионер год жил с умершей женой
Евро поднялся выше 77 рублей
Бэнкси представил новое граффити
МИД России прокомментировал вывод войск США из Сирии
США расширили санкции против граждан России
Еврокомиссия пригрозила Киеву отменой безвиза