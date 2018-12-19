Джордж Сорос получил звание "Человек года" по версии Financial Times

19 Дек. 12:37 2018-12-19T12:37:00+03:00

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Миллиардер Джордж Сорос получил титул "Человек года" по версии издания Financial Times (FT). Отмечается, что Сорос получил свой титул в том числе из-за "ценностей, которые он представляет".

По мнению экспертов издания, Сорос является "знаменосцем либеральной демократии и открытого общества". FT также подчеркивает, что миллиардер использует филантропию для борьбы с "авторитаризмом, расизмом и нетерпимостью". По мнению издания, Сорос своими действиями "вызвал гнев" у многих авторитарных политиков и популистов.

Джордж Сорос является одним из самых богатых людей в мире: его состояние оценивается в 25 миллиардов долларов США. Миллиардер возглавляет хедж-фонд Soros Fund Management, однако известность ему принесла благотворительная деятельность: в частности, он пожертвовал 6 миллионов американских долларов на президентскую кампанию Хиллари Клинтон, а после победы Дональда Трампа на выборах президента США Сорос назвал его "сторонником диктатуры".

Некоторые политики обвиняют Сороса в поддержке определенных общественных движений и организаций с целью достижения личных политических целей. В частности, некоторые члены венгерского правительства заявляли о том, что миллиардер поддерживал оппозиционные силы в стране.