Ученые выявили новую опасность от чрезмерного употребления сахара

19 Дек. 12:51 2018-12-19T12:51:56+03:00

Сахар может влиять на пищеварительную систему Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Чрезмерное употребление сладкого опасно для человека. Это может привести, например, к диабету и ожирению. Но это далеко не все опасности, которые подстерегают сладкоежек.

Ученые Йельского университета провели свое «сладкое» исследование и нашли новую опасность, которую несет в себе сладкое. Злоупотребление фруктозой и глюкозой негативно влияет на работу кишечника.

Сахар действует не напрямую, а через блокировку выработки белка Roc, который отвечает за размножение кишечной микрофлоры.

Опыты проводились на лабораторных грызунах. Питание подопечных состояло из продуктов с высоким содержанием фруктозы и глюкозы. Спустя некоторое время испытуемые стали страдать расстройством пищеварения.

Ученые уверены, что именно употребление сахара, причем неважно какого вида, повлияло на нарушение. Изменение микрофлоры кишечника может привести к серьезным проблемам в организме, пишет сайт argumenti.ru.

Ранее ученые из Медицинской школы Стэнфордского университета в ходе своего нового исследования открыли еще одно, ранее неизвестное, свойство сахара.

Как оказалось, повышенный уровень сахара в крови на ранних сроках беременности - причина повышенного риска врожденного порока сердца будущего ребенка.