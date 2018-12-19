Ученые выявили новую опасность от чрезмерного употребления сахара
Чрезмерное употребление сладкого опасно для человека. Это может привести, например, к диабету и ожирению. Но это далеко не все опасности, которые подстерегают сладкоежек.
Ученые Йельского университета провели свое «сладкое» исследование и нашли новую опасность, которую несет в себе сладкое. Злоупотребление фруктозой и глюкозой негативно влияет на работу кишечника.
Сахар действует не напрямую, а через блокировку выработки белка Roc, который отвечает за размножение кишечной микрофлоры.
Опыты проводились на лабораторных грызунах. Питание подопечных состояло из продуктов с высоким содержанием фруктозы и глюкозы. Спустя некоторое время испытуемые стали страдать расстройством пищеварения.
Ученые уверены, что именно употребление сахара, причем неважно какого вида, повлияло на нарушение. Изменение микрофлоры кишечника может привести к серьезным проблемам в организме, пишет сайт argumenti.ru.
Ранее ученые из Медицинской школы Стэнфордского университета в ходе своего нового исследования открыли еще одно, ранее неизвестное, свойство сахара.
Как оказалось, повышенный уровень сахара в крови на ранних сроках беременности - причина повышенного риска врожденного порока сердца будущего ребенка.