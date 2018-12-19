2018-12-19T14:28:49+03:00
Политика

В США оценили возможные последствия залпа подлодки проекта «Борей»

Американские эксперты считают, что за раз российская субмарина способна уничтожить около сотни населенных пунктов
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В США просчитали последствия одного залпа подлодки «Борей»В США просчитали последствия одного залпа подлодки «Борей»Фото: скриншот с видео
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Американские эксперты пришли к выводу, что одной субмарины проекта "Борей", например "Юрия Долгорукого", будет достаточно для нанесения непоправимого ущерба флоту Соединенных Штатов, поскольку каждая ракета с ядерными боеголовками способна за раз уничтожить около сотни городов.

Издание "We Are the Mighty" считает, что наиболее выгодной позицией для проведения атаки станет акватория Мексиканского залива. Высокая скрытность субмарины и дальность пуска ракет позволит нападать сразу на несколько целей. Американцы считают, что первыми под удар попадут Пентагон, Капитолий, Белый дом, штаб-квартира Агентства национальной безопасности в Форт-Мид и база армии США в Форт-Детрик.

Больше всего жертв будет в Вашингтоне, тогда как число погибших на базах Кингс-Бей и Уайтмен окажется значительно меньше. Именно с этой целью Соединенные Штаты размещают многие свои ядерные площадки вдали от населенных пунктов.

При этом эксперты уверены, что "Борей" не сможет поразить наиболее защищенные американские военные объекты, такие, например, как бункер Центра объединенного командования воздушно-космической обороны Северной Америки.

В целом же авторы материала называют новейшие российские подлодки "чудовищными" и "смертоносными", но подчеркивают, что Москва не станет применять оружие первой.

Ранее сайт kp.ru публиковал видео запуска четырех баллистических ракет "Булава" с подводного крейсера Северного флота "Юрия Долгорукого", который также являются частью проекта "Борей".

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