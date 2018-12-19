Италия согласовала с ЕС бюджет страны на 2019 год

19 Дек. 15:30 2018-12-19T15:30:44+03:00

Еврокомиссия сообщает, что не будет вводить санкции в отношении Рима

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Италия и Евросоюз согласовали бюджет страны на 2019 год. В связи с этим Еврокомиссия заявила, что не будет вводить санкции против Рима. Об этом рассказал еврокомиссар по вопросам евро и социального диалога Валдис Домбровскис.

«Достигнутое решение не самое идеально, но оно позволяет избежать начала процедуры по дефициту бюджета», - приводит ТАСС слова латвийского политика.

Известно, что бюджет Италии на 2019 год скорректировали и теперь он предусматривает дефицит на уровне чуть больше 2% ВВП по сравнению с первоначальными 2,4%.

Напомним, что Еврокомиссия несколько раз отклоняла проект бюджета Италии на 2019 год из-за серьезных несоответствий европейским нормам.

В конце ноября еврокомиссар по финансовым и экономическим вопросам Пьер Московиси заявил, что в ближайшее время в отношении Рима могут начать санкционную процедуру по причине несоблюдения критерий долга.