Лимит на легионеров будет действовать до 2020 года

19 Дек. 15:36 2018-12-19T15:36:56+03:00

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Исполняющий обязанности президента Российского футбольного союза (РФС) Сергей Прядкин заявил, что лимит на легионеров, действующий сегодня в российском футболе, сохранится до 2020 года. Он также отметил, что перед сезоном 2020/2021 данная нома будет пересмотрена.

"По решению исполкома лимит будет связан с заявкой. Какая она будет - предстоит решить. А пока полтора сезона будет действовать прежний лимит. Решение об изменении лимита примет исполком", - приводит "Интерфакс" слова Прядкина.

В настоящий момент в Российской премьер-лиге (РПЛ) действует правило "шесть плюс пять", согласно которому клубы РПЛ обязаны выставлять в стартовом составе минимум пять игроков, являющихся гражданами России. В сезоне 2014.2015 в РПЛ действовало менее жесткое правило "семь плюс четыре", согласно которому клубы высшего дивизиона российского футбола могли выставлять на поле семерых иностранцев.

Сергей Прядкин стал врио президента РФС в среду, 19 декабря, после того, как президент союза Виталий Мутко подал в отставку.