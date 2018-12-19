2018-12-19T16:04:00+03:00
Политика

Медведев призвал чиновников не «бронзоветь»

Премьер-министр считает, что министры должны прислушиваться к критике парламентариев
Алена Басавина
Поделиться:
Комментарии: comments26
Медведев положительно относится к критике со стороны Государственной думыМедведев положительно относится к критике со стороны Государственной думыФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Российскому правительству необходимо прислушиваться к критике Государственной думы. Об этом заявил в ходе своего выступления в парламенте премьер-министр Дмитрий Медведев. По его словам, никто из министров «не должен бронзоветь».

«Я считаю, что, во-первых, как известно, в ходе дискуссии рождается истина, и, во-вторых, никто не должен бронзоветь, каждый руководитель ведомства, когда ему законодатели указывают на те или иные проблемы, должен для себя выводы делать», - сказал Дмитрий Медведев.

Напомним, что глава правительства посетил сегодня, 19 декабря, Государственную думу для вручения наград. Парламентариев он поздравил с 25-летием Конституции России и 25-летием избрания первого созыва Государственной думы.

«Сейчас, оглядываясь назад, на 1990-е годы, последующие годы, понимаешь, какая колоссальная работа была проделана парламентариями», - сказал Медведев. Он отмечает, что за это время депутаты и сенаторы создать массив современного законодательств и заложили традиции российского парламентаризма.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Погода в Москве на 20 декабря 2018 года: ожидается слабый снег и до -13 градусов
Канадский генерал заявил, что ВВС Китая мешали полету самолета-разведчика у границ КНДР
«Союз МС-09» с тремя членами экипажа МКС отстыковался от станции
Таксистам в Москве запретят работать без специального полиса ОСАГО
При нападении мужчины с мачете в Лондоне россияне не пострадали
Многие сенаторы недовольны решением Трампа вывести войска из Сирии
У берегов Испании затонуло рыболовецкое судно, три человека погибли
Госдеп США напомнил Турции о санкциях за покупку российских С-400
Белый дом объявил о начале вывода войск США из Сирии
Сенаторы США подготовили новую резолюцию против «Северного потока — 2»
В Москве подросток брызнул в лицо полицейскому из баллончика с перцовым газом
Песков пояснил, почему у Путина нет смартфона
Песков рассказал об информационных войнах в мире
В Британии признали, что смерть Перепиличного не была насильственной
Минфин США намерен исключить « Русал», En+ и «Евросибэнерго» из санкционного списка
Пентагон был против решения Трампа вывести войска из Сирии
ФРС США повысила базовую процентную ставку до 2,25 – 2,5%
Японский пенсионер год жил с умершей женой
Евро поднялся выше 77 рублей
Бэнкси представил новое граффити
МИД России прокомментировал вывод войск США из Сирии
США расширили санкции против граждан России
Еврокомиссия пригрозила Киеву отменой безвиза