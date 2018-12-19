Медведев призвал чиновников не «бронзоветь»

19 Дек. 16:04 2018-12-19T16:04:00+03:00

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Российскому правительству необходимо прислушиваться к критике Государственной думы. Об этом заявил в ходе своего выступления в парламенте премьер-министр Дмитрий Медведев. По его словам, никто из министров «не должен бронзоветь».

«Я считаю, что, во-первых, как известно, в ходе дискуссии рождается истина, и, во-вторых, никто не должен бронзоветь, каждый руководитель ведомства, когда ему законодатели указывают на те или иные проблемы, должен для себя выводы делать», - сказал Дмитрий Медведев.

Напомним, что глава правительства посетил сегодня, 19 декабря, Государственную думу для вручения наград. Парламентариев он поздравил с 25-летием Конституции России и 25-летием избрания первого созыва Государственной думы.

«Сейчас, оглядываясь назад, на 1990-е годы, последующие годы, понимаешь, какая колоссальная работа была проделана парламентариями», - сказал Медведев. Он отмечает, что за это время депутаты и сенаторы создать массив современного законодательств и заложили традиции российского парламентаризма.