Три школьницы отравились таблетками в подмосковной Балашихе
В больницу подмосковной Балашихи поступили три школьницы, который отравились неизвестными таблетками. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Известно, что девочки поступили в больницу во вторник, 18 декабря.
"Три школьницы восьмого класса школы № 15 в микрорайоне Железнодорожный отравились неизвестными таблетками. Их доставили в больницу им. Дегонского", - заявили в администрации.
При этом в региональном министерстве здравоохранения подчеркнули, что в настоящий момент состояние подростков оценивается как удовлетворительное. Им была оказана вся необходимая медицинская помощь.
Стоит отметить, что, по данным ТАСС, младшей из пострадавших всего 13 лет, ранее ее уже доставляли в больницу с алкогольным отравлением.
Напомним, как писал сайт kp.ru, в марте этого года в одну из больниц Санкт-Петербурга также были доставлены школьники, которые приняли неизвестные таблетки. Госпитализация понадобилась 17 подросткам, состояние троих из которых оценивалось как тяжелое.