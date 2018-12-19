2018-12-19T16:07:08+03:00
Происшествия

Три школьницы отравились таблетками в подмосковной Балашихе

Всех пострадавших доставили в больницу, их состояние удовлетворительное
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В подмосковной Балашихе три школьницы отравились таблетками в школеВ подмосковной Балашихе три школьницы отравились таблетками в школеФото: Дмитрий ПОЛУХИН
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В больницу подмосковной Балашихи поступили три школьницы, который отравились неизвестными таблетками. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.

Известно, что девочки поступили в больницу во вторник, 18 декабря.

"Три школьницы восьмого класса школы № 15 в микрорайоне Железнодорожный отравились неизвестными таблетками. Их доставили в больницу им. Дегонского", - заявили в администрации.

При этом в региональном министерстве здравоохранения подчеркнули, что в настоящий момент состояние подростков оценивается как удовлетворительное. Им была оказана вся необходимая медицинская помощь.

Стоит отметить, что, по данным ТАСС, младшей из пострадавших всего 13 лет, ранее ее уже доставляли в больницу с алкогольным отравлением.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в марте этого года в одну из больниц Санкт-Петербурга также были доставлены школьники, которые приняли неизвестные таблетки. Госпитализация понадобилась 17 подросткам, состояние троих из которых оценивалось как тяжелое.

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