Путин поручил кабмину сформировать позицию по ввозу иностранных самолетов

19 Дек. 16:21 2018-12-19T16:21:19+03:00

Правительству до 15 апреля 2019 года необходимо будет решить дальнейшую судьбу зарубежных пассажирских лайнеров

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Президент России поручил правительству сформировать позицию о целесообразности продления режима ввоза иностранных пассажирских самолетов после 31 декабря 2019 года. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

Кабинету министров необходимо будет выполнить поручение президента до 15 апреля 2019 года.

«Обеспечить формирование позиции РФ по вопросу целесообразности продления после 31 декабря 2019 г. действующего режима временного ввоза иностранных среднемагистральных турбореактивных пассажирских самолётов», - указано на сайте.

Также глава государства поручил кабмину рассмотреть вопрос и принять решения, касающиеся предоставления субсидий авиа- и судостроителям на старте их серийного производства и продаж.

«Рассмотреть вопросы и принять необходимые решения, касающиеся предоставления субсидий российским производителям воздушных, морских и речных судов на начальных этапах освоения их серийного производства и стартовых продаж», — указано в поручении.

Также глава государства поручил рассмотреть вопрос предоставления субсидий российским производителям воздушных, морских и речных судов на начальных этапах освоения их серийного производства и стартовых продаж.