В Лондоне неизвестный напал на прохожих с мачете

19 Дек. 19:17 2018-12-19T19:17:55+03:00

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Три человека получили ножевые ранения в результате нападения неизвестного с мачете. Инцидент произошел на территории медицинского центра в районе Тауэр-Хамлетс.

Как сообщает столичная полиция, что нападение произошло около 11:06 (14:06 по московскому времени). «Сотрудники полиции прибыли на место происшествия и обнаружили трех человек, получивших ножевые ранения», - приводит ТАСС данные правоохранительных органов.

Известно, что сам нападавший также получил ранение в ходе задержания. В полиции подчеркивают, что происшествие не связано с терроризмом.