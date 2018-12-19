В Лондоне неизвестный напал на прохожих с мачете
Мужчина ранил трех человек возле медицинского центра
Полиция Лондона задержала мужчину с мачетеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Три человека получили ножевые ранения в результате нападения неизвестного с мачете. Инцидент произошел на территории медицинского центра в районе Тауэр-Хамлетс.
Как сообщает столичная полиция, что нападение произошло около 11:06 (14:06 по московскому времени). «Сотрудники полиции прибыли на место происшествия и обнаружили трех человек, получивших ножевые ранения», - приводит ТАСС данные правоохранительных органов.
Известно, что сам нападавший также получил ранение в ходе задержания. В полиции подчеркивают, что происшествие не связано с терроризмом.